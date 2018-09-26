На Украине придумали искусственное сало: есть ли польза от этого продукта

Украинские студенты посягнули на "святое" - придумали искусственное сало, однако эксперты сомневаются в пользе этого изобретения.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Настоящую сенсацию сотворили украинские студенты. Они придумали… искусственное сало! Однако этот продукт может нанести вред желудочно-кишечному тракту и не будет таким полезным, как натуральное сало в умеренных количествах, считает директор "Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса" Ирина Данилова, которую цитирует РИА Новости. © Sputnik / Александр Кондратюк Сало - тюрьма: власти объявили бой нелегальному импорту свинины из Украины

Cтуденты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина, который не отличается по вкусу от настоящего. При этом они утверждают, что это "здоровая альтернатива обычному шпику", не содержит многих вредных веществ, и может готовиться с любыми вкусами.

По словам Даниловой, натуральное сало в умеренных количествах полезно для организма, поскольку полностью усваивается и нормализует обмен веществ.

"Все, что изготавливается на ненатуральной основе, не содержит питательных веществ и организмом полностью не усваивается, поэтому может оказать определенный вред желудочно-кишечному тракту", — сказала она.

Что касается заявленных преимуществ салозаменителя в связи с разнообразием вкусов, по словам Даниловой, натуральное сало также готовится с использованием различных технологий.

"Его варят, коптят, жарят, солят… Оно может готовиться с чесноком, перцем, прованскими травами и другими добавками. Очень много технологий, и вкусы могут быть разные", — пояснила она.

В целом, по мнению специалиста, искусственное сало вряд ли будет востребовано на рынке.