Молдаван с румынским паспортом могут обязать служить в Румынии

Молдаван, у которых есть румынское гражданство, призовут в армию Румынии в случае объявления осады или войны, это предусматривает законопроект министерства обороны страны-соседки.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Несмотря на то, что Республика Молдова — нейтральное государство и не заявляла о намерении вступить в НАТО, альянс, кажется, все-таки незаметно проникнет в республику, а молдаван, у которых есть румынское гражданство, могут призвать в армию Румынии, если страна-соседка ввяжется в войну.

Причем вступить в армию соседнего государства нашим согражданам, получившим румынский паспорт, придется даже, если они не проживают на территории Румынии. Это предполагает законопроект о подготовке населения к обороне, предложенный профильным министерством соседней страны.

Согласно подготовленной инициативе, статья 8 этого документа будет звучать следующим образом: "граждане, которые получили или восстановили румынское гражданство, выполняют военную службу согласно условиям настоящего закона".

© Sputnik / Osmatesco Политолог: нужна ли румынам Молдова

В то же время, предложенные поправки касаются не только румын, проживающих на территории этой страны, но и тех, кто выехал за пределы государства, а также обосновавшихся за границей (к примеру, в Молдове или на Украине).

В нынешней редакции закона статья 8 выглядит следующим образом: "граждане с постоянным местом жительством в Румынии, которые получили или восстановили румынское гражданство, служат в армии спустя минимум шесть месяцев после их обоснования или переезда в страну". Авторы проекта по изменению закона предлагают отказаться от термина "постоянное проживание" и положений, которые предусматривают освобождение тех, кто приобрел или получил гражданство от выполнения военных обязанностей на шестимесячный период. Мобилизация коснется и граждан Румынии, проживающих за рубежом.

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Таким образом, по мнению авторов проекта, новая редакция будет регулировать "способ выполнения конституционного обязательства защищать страну всеми румынскими гражданами, независимо от способа получения гражданства, с учетом положений пункта 55 статьи 1 Конституции Румынии".

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Другими словами, военнообязанные граждане и находящиеся в резерве, которые не проживают в стране, а за границей (к примеру, в Молдове или на Украине), будут обязаны связаться с военным центром, к которому они относятся, в течение 15 дней с момента публикации в Официальном мониторе Румынии постановления парламента об объявлении мобилизации или войны, а также соответствующего декрета президента этой страны. Это предусматривает 4 пункт статьи 81.

А согласно пунктам 4 и 5 статьи 8, все, кто служил в армиях других государств, будут мобилизованы в румынскую армию только как простые солдаты, независимо от их военного звания, даже если в армии Молдовы или Украины, к примеру, у них было звание полковника.

Исключением являются румыны, отслужившие в странах НАТО и ЕС, "которые будут приняты на учет в военных центрах в соответствии с военным званием".

Пока неясно, какова будет реакция кишиневских и киевских властей на такую инициативу. Несомненно, предлагаемые изменения могут создать новую напряженность в регионе, особенно на Украине, которая крайне обеспокоена ростом обладателей румынских и венгерских паспортов в западных регионах. Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Закарпатской области и в населенных пунктах, где проживают румыны и болгары, существуют "риски сепаратизма".

Более подробно о проекте можно прочитать здесь.