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Katya Sambuca

Скандальная модель Катя Самбука чуть-чуть оделась ради этой фотосессии

© Photo : Instagram / thekatyasambuca
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (109)
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Многие раскритиковали "звезду для взрослых", которая решилась сняться в окружении львов

Модель Екатерина Михайлова, которая больше известна как Катя Самбука, приняла участие не просто в откровенной, но и опасной для жизни фотосессии. Девушка разместила в своем Instagram видео, где она сидит в окружении львов, один из которых чуть не напал на нее. 

"Большой котик" успокоился, когда дива погладила его. Самбука подчеркнула роскошную гриву льва, сравнив ее с короной. Любопытно, что скандальная модель, которая снимается в основном обнаженной, в этот раз кое-что, все-таки, надела на себя.

"Я навсегда запомню это знакомство, эту мощь природы", — написала она в Instagram.

"Хотелось бы и мне оказаться на месте этого льва", — пошутил один из подписчиков Самбуки. "

Но многие раскритиковали "актрису для взрослых", один из подписчиков умоляет: "Оставьте их в покое".

"Это какое-то издевательство над животными", — добавляют другие.


 

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (109)
Теги:
самбука, фотосессия, модель, кошки, видео
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