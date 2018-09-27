01:31 27 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD16.85
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Модель Lindsey Pelas

Она никогда не станет скромницей: на это видео мужчины могут смотреть вечно

© Facebook/Lindsey Pelas
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0

Модель Линдси Пелас – одна из самых популярных моделей в Инстаграм. Она регулярно радует свою почти семимиллионную армию поклонников экстравагантными фотосессиям

Всего за два года количество подписчиков у фитнес-модели Линдси Пелас в Instagram выросло в с 3,4 млн до 7,8 млн человек.

Девушка хоть и гордится своими формами (у нее, например, 8 размер груди), тем не менее, она немного страдает от такой красоты.

"Я всегда привлекаю много внимания, где бы не находилась. С большой грудью вы выглядите вульгарно в любой одежде", — сетует девушка.

Однако трудно поверить, что  что яркая внешность портит ей жизнь.Модель заметили популярные фотографы, а журнал Playboy опубликовал ее откровенные фото и видео. Например, на этот ролик многие мужчины готовы смотреть вечно.

Но и фото в  в Instagram  Пелас  тоже очень "горячие".

Теги:
Линдси Пелас, Instagram, девушки, видео, фото
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Грациозный заплыв корги в бассейне за день посмотрели 170 тыс. человек
Видео, которое поможет успокоиться: грациозный заплыв корги в бассейне
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться