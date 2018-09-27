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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Пока все спали: Захарова прокомментировала вброс по Солсбери, а в Китае казнили убийцу

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (104)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 сен —Sputnik. Верховный народный суд Китая в четверг разрешил казнить убийцу девяти школьников, говорится в сообщении суда средней ступени города Юйлинь провинции Шэньси.

Туристы на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© AFP 2018 / Fred Dufour
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Ранее суд приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников.

"По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 27 сентября был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя, виновного в умышленном убийстве, совершенном 27 апреля", — говорится в опубликованном заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Семь стран-участниц СНГ проводят тренировку

Семь стран-участниц СНГ проводят тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) с участием 100 самолетов под управлением ВКС РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Национальная армия Молдовы, архивное фото.
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По данным ведомства, более 130 командных пунктов и пунктов управления семи стран СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", — сказали в Минобороны.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери.
© Sputnik / Alexey Filippov
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Комментарий Захаровой инцидента в Солсбери

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.

Сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Тема:
Самое интересное за ночь (104)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Мария Захарова, Европа, Россия, Общество
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