13:26 27 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD16.85
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Учащаяся вечерней школы № 90 во время урока русского языка

Русский язык оказался самым массовым и популярным в Европе

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
97 0 0

На нем говорят во многих европейских странах, а родным русский язык считают 120 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Сегодня в мире используется не менее 7102 языков, а в Европе люди говорят на более чем 150 языках — и самым распространенным среди них оказался русский, сообщает официальная страница Совета Европы в социальной сети Facebook.

Совет Европы опубликовал в Facebook инфографику, подготовленную немецкой компанией Lesson Nine, которой принадлежит сервис по изучению языков Babbel, один из ведущих в своей области. Согласно исследованию, русский язык оказался самым популярным в европейских странах, на нем говорят больше всего.

Среди десяти самых массовых европейских языков русский занимает первое место — его считают родным 120 миллионов человек во многих странах Восточной Европы.

На втором месте оказался немецкий язык — его называют родным 95 миллионов человек. На третьем месте — французский (80 миллионов), на четвертом — английский (70 миллионов).

Пятое место занял турецкий язык, на котором говорят около 70 миллионов человек в разных странах.

По теме

Вниманию мигрантов из Молдовы: в РФ надо будет лучше знать русский язык
Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения
Захарова: русский язык дает странам колоссальный задел на будущее
Теги:
Европа, русский язык, Совет Европы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Глазами болельщика: зачем нужно дерби на постсоветском пространстве
Глазами болельщика: зачем нужно дерби на постсоветском пространстве
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться