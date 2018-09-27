Русский язык оказался самым массовым и популярным в Европе

На нем говорят во многих европейских странах, а родным русский язык считают 120 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Сегодня в мире используется не менее 7102 языков, а в Европе люди говорят на более чем 150 языках — и самым распространенным среди них оказался русский, сообщает официальная страница Совета Европы в социальной сети Facebook.

Совет Европы опубликовал в Facebook инфографику, подготовленную немецкой компанией Lesson Nine, которой принадлежит сервис по изучению языков Babbel, один из ведущих в своей области. Согласно исследованию, русский язык оказался самым популярным в европейских странах, на нем говорят больше всего.

Среди десяти самых массовых европейских языков русский занимает первое место — его считают родным 120 миллионов человек во многих странах Восточной Европы.

На втором месте оказался немецкий язык — его называют родным 95 миллионов человек. На третьем месте — французский (80 миллионов), на четвертом — английский (70 миллионов).

Пятое место занял турецкий язык, на котором говорят около 70 миллионов человек в разных странах.