Пока вы спали: неформальная встреча Додона с президентами и инцидент с дипломатами

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в неформальной встрече лидеров стран Содружества независимых государств, которая прошла в правительственной резиденции в Душанбе.

"Беседа с коллегами была в формате "без галстуков", — написал Игорь Додон в социальных сетях.

Сегодня, 28 сентября, состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составе.

"На полях" саммита пройдут и двусторонние встречи", — пояснил глава государства.

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В Киеве произошло нападение на авто российских дипломатов

Автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили, сообщает РИА Новости.

"Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…", — сказал представитель дипведомства.

Сотрудники посольства отметили, что во время "хулиганской акции" злоумышленники бросили на территорию дипобъекта несколько дымовых шашек.

Как отмечается в комментарии на сайте посольства, в это время украинские полицейские "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая".

Российское дипведомство готовит ноту протеста МИД Украины.

Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку на воду в Микронезии

Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini с 36 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на воду в Микронезии, сообщает РИА Новости.

An Air Niugini Boeing 737 has crashed in Chuuk after it overshot the runway at Weno International Airport.https://t.co/IE00l3ydKS pic.twitter.com/OgSEKAJFy9 — Airways Magazine (@airwaysmagazine) 28 сентября 2018 г.

Самолет, направлявшийся на острова Трук, упал при приземлении в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы.

По словам управляющего аэропортом микронезийского штата Трук Джимми Эмилио, все 36 пассажиров и 11 членов экипажа сейчас осматриваются врачами, однако о серьезных травмах сообщений не поступало. Тем не менее, свидетели утверждают, что среди находившихся на борту есть пострадавшие.