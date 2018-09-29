Супруг Ани Лорак подогрел слухи о расставании: что произошло

Мурат Налчаджиоглу нежно поздравил супругу с 40-летием, обратившись к ней в соцсетях.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу подогрел слухи о расставании, поздравив жену с днем рождения через социальные сети, сообщает Sputnik Беларусь.

Раздор в звездной паре произошел в июле 2018 года. Папарацци "засняли" Мурата Налчаджиоглу на романтическом свидании с моделью, пока певица находилась в гастрольном туре. Сегодня народной артистке Украины Ани Лорак исполняется 40 лет, супруг обратился к ней в социальных сетях.

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"Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни — Соника, мою безграничную любовь, — Дива Каролина! С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и всегда быть под защитой Бога. Ты — одна, единственная. Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!" — написал Налчаджиоглу. В свое сообщение он добавил множество эмодзи и отключил возможность комментирования.

Супруги так и не подтвердили свое расставание. Лишь один раз Лорак призналась, что "никогда не сможет простить предательства". На что Налчаджиоглу ответил, что "вся правда о произошедшем известна ему одному".

Певица Ани Лорак и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. В 2011 году у пары родилась дочка София.