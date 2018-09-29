Водитель из Молдовы, бди: автоподставы и вымогательство - на каждом шагу

Зазевавшихся водителей могут, что называется, "развести на деньги" в любой момент, необходимо быть предельно внимательным за рулем.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В лихие 90-е наглухо тонированные старые BMW и "мерседесы", беспощадно подрезали законопослушных водителей, провоцируя ДТП. Затем "люди в черном" запугивали ни в чем не повинных автомобилистов и "разводили" их на деньги. В 2003-м автоподставы сошли на нет, но мошенники изобрели новые приемы, не менее наглые и беспощадные. И никакая "автогражданка" не поможет. Самые "инновационные" способы отъема денег у доверчивых автовладельцев — в материале РИА Новости.

Дорогие часы и смартфоны

В последние годы на дорогах СНГ пользуется популярностью еще один изощренный вид мошенничества: фальшивый наезд на пешехода на "зебре". Те, кто устраивает такие подставы, как правило, под колеса не попадают, но имитируют ситуацию, в которой якобы повреждается их имущество, например, дорогие часы, смартфоны или планшеты. Одну из таких "аварий", случившуюся в Ленинградской области, детально разобрал водитель Денис, после чего выложил видео в соцсеть.

В подобных "ДТП" владельцы дорогих гаджетов запугивают водителей вызовом полиции. Чтобы угроза была более действенной, они напоминают о лишении водительских прав того, кто "сбил" такого "пешехода".

Для убедительности "жертвы ДТП" прихрамывают, хватаются за бока, намекают на травму руки, на которой были часы. Один мошенник представлялся влиятельным чиновником. Но в итоге все это оказывается фикцией, а телефоны и планшеты зачастую муляжом.

Впрочем, такой тип автоподставы возможен и по вине самих водителей. Раньше в большинстве ПДД стран СНГ было правило, согласно которому транспортное средство должно снижать скорость перед "зеброй" в обязательном порядке. В современных требованиях этого пункта практически нет: главное — уступить дорогу пешеходам, тормозить при этом или ускоряться — решать водителю.

© Sputnik / Miroslav Rotari Неравная схватка: мусор и автохам - что сделали жильцы многоэтажки

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Именно этим правилом пренебрег автор видео Денис, чем и воспользовались мошенники.

Добровольные "камикадзе"

Поистине международный способ автоподставы, широко распространенный в Китае и других азиатских странах, сегодня набирает обороты и в России, и в ряде стран СНГ. Ради наживы мошенники готовы превратиться в настоящих каскадеров и рисковать собственной жизнью: они бросаются под колеса, словно супергерои, а затем требуют денег, угрожая вызовом полиции и последующим лишением прав.

Удивительно, но это работает. Обезопасить себя от таких "разводов" поможет видеорегистратор, заодно у вас есть шанс стать автором смешного ролика вроде этого:

Внимание, дети!

Представьте ситуацию: водитель выходит из торгового центра на парковку с единственным желанием — поскорее загрузить покупки в багажник и отправиться на дачу или домой. Садится за руль, сдает назад и вдруг слышит душераздирающий крик. Нажимая на тормоз, в зеркалах заднего вида замечает подростка, который очень естественно имитирует боль, прыгает на одной ноге или держится за бок.

Суть нарушения понятна: наезд на пешехода и статья, предполагающая лишение прав на длительный период. Водитель — в панике, но "раненый" предлагает "договориться по-хорошему" в обмен на внушительную сумму, не вызывая сотрудников полиции. В итоге "виновник ДТП" соглашается практически на любые деньги, лишь бы не разбираться в ситуации по закону.

Подобным способом обычно "разводят" владельцев машин, не оборудованных парктрониками или камерами заднего вида. Видеорегистратор тут бесполезен, если он не оснащен второй камерой в корме автомобиля. И если парковочное место не попало в зону наружного видеонаблюдения, полицейским будет сложно поверить, что травма получена не от удара о конкретное транспортное средство. В суде жертва мошенников вправе ходатайствовать о медицинской экспертизе. Однако соль в том, что водители зачастую и сами верят в то, что совершили наезд на пешехода.