Позор Дженифер Лопес: поклонники не ожидали от нее такого бесстыдства - фото

Иван N. Бурзум

И на старуху бывает проруха. Так можно вкратце рассказать о том, что произошло на днях с Дженифер Лопес, — красавицей, одной из самых богатых женщин США, талантливой актрисой и соул-певицей.

Джей Ло (так она себя сама называет) опубликовала в Инстаграме откровенное фото "а-ля амазонка перед боем". На снимке Лопес демонстрирует поклонникам свои накачанные руки и спину. В описании к посту она призналась, что дала себе обещание стать сильнее и с помощью тренировок добиться самой лучшей физической формы.

Но дотошные меломаны и прочие путешественники соцсетей разглядели в снимке подвох.

И тут посыпалось: "Какая…(нет, не отвратильная рожа) фальшивка! И вправду, зачем старушка Ло прибегнула к фотошопу? Итак, в свои почти 50 лет девушка выглядит превосходно.

Поклонники Лопес недовольны обманом, а сама актриса никак не комментирует этот инцидент.

Кстати, в молодости из-за специфической фигуры — крупные бедра при узкой талии — у Дженнифер было прозвище "La Guitarra" (гитара), а из-за взрывного характера "Fuego" (огонь).