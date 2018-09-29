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Концерт певицы Дженнифер Лопес, архивное фото

Позор Дженифер Лопес: поклонники не ожидали от нее такого бесстыдства - фото

© AP Photo / Scott Roth
Общество
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Тема:
Утро с нами! (179)
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Откровенное фото известной американской певицы Дженифер Лопес вызвал шквал критики поклонников ее творчества

Иван N. Бурзум

 И на старуху бывает проруха. Так можно вкратце рассказать о том, что произошло на днях с Дженифер Лопес, — красавицей, одной из самых богатых женщин США, талантливой актрисой и соул-певицей.

Джей Ло (так она себя сама называет) опубликовала в Инстаграме откровенное фото "а-ля амазонка перед боем". На снимке Лопес демонстрирует поклонникам свои накачанные руки и спину. В описании к посту она призналась, что дала себе обещание стать сильнее и с помощью тренировок добиться самой лучшей физической формы.

Но дотошные меломаны и прочие путешественники соцсетей разглядели в снимке подвох. 

 

 

И тут посыпалось: "Какая…(нет, не отвратильная рожа) фальшивка! И вправду, зачем старушка Ло прибегнула к фотошопу? Итак, в свои почти 50 лет девушка выглядит превосходно.

Поклонники Лопес недовольны обманом, а сама актриса никак не комментирует этот инцидент.

Кстати, в молодости из-за специфической фигуры — крупные бедра при узкой талии — у Дженнифер было прозвище "La Guitarra" (гитара), а из-за взрывного характера "Fuego" (огонь).
Тема:
Утро с нами! (179)

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Теги:
тело, секси, знаменитости, Instagram, фото
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