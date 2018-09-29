Это невероятно: так звучат настоящие имена российских звезд

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Многие знаменитости выступают на эстраде под выдуманными именами — псевдонимами. Над каждым сценическим именем долго думают маркетологи, оно должно звучать загадочно и красиво.
В результате зрители чаще всего и понятия не имеют, как на самом деле зовут их любимцев. Зато это хорошо известно журналистам. Публикуем настоящие имена некоторых прославленных артистов современного шоу-бизнеса.
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Валерия — Алла Перфилова.
Тимати — Тимур Юнусов.
Ани Лорак — Каролина Куек (имя Каролина написано наоборот и разбито на две части).
Маша Малиновская — Марина Садкова.
Вера Брежнева — Вера Галушко.
Тутта Ларсен — Татьяна Романенко.
Маша Распутина — Алла Агеева.
Александр Малинин — Александр Выгузов.
Дима Билан — Виктор Белан.
Катя Лель — Екатерина Чупринина.
Анжелика Варум — Мария Варум.
Елка — Елизавета Иванцив.
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Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе.
Пелагея — Полина Ханова.
Ева Польна — Елена Польная.
МакSим — Марина Абросимова.
Наташа Королева — Наталья Порывай.
Анфиса Чехова — Александра Корчунова.
Марина Александрова — Марина Пупенина.