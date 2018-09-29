Это невероятно: так звучат настоящие имена российских звезд

Звезды эстрады выбирают себе загадочно звучащие имена, чтобы выделиться из толпы.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Многие знаменитости выступают на эстраде под выдуманными именами — псевдонимами. Над каждым сценическим именем долго думают маркетологи, оно должно звучать загадочно и красиво.

В результате зрители чаще всего и понятия не имеют, как на самом деле зовут их любимцев. Зато это хорошо известно журналистам. Публикуем настоящие имена некоторых прославленных артистов современного шоу-бизнеса.

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Валерия — Алла Перфилова.

Тимати — Тимур Юнусов.

Ани Лорак — Каролина Куек (имя Каролина написано наоборот и разбито на две части).

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Маша Малиновская — Марина Садкова.

Вера Брежнева — Вера Галушко.

© Photo : PUBLIC DOMAIN Вера Брежнева

Тутта Ларсен — Татьяна Романенко.

Маша Распутина — Алла Агеева.

Александр Малинин — Александр Выгузов.

Дима Билан — Виктор Белан.

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Катя Лель — Екатерина Чупринина.

Анжелика Варум — Мария Варум.

Елка — Елизавета Иванцив.

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Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе.

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Пелагея — Полина Ханова.

Ева Польна — Елена Польная.

МакSим — Марина Абросимова.

Наташа Королева — Наталья Порывай.

Анфиса Чехова — Александра Корчунова.

Марина Александрова — Марина Пупенина.