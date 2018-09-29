Ненадежный Facebook: как узнать, что ваш аккаунт хотели взломать хакеры

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. За последние 30 дней порядка половины пользователей Facebook подверглись атакам хакеров.
"В результате около 90 миллионов человек будут вынуждены снова авторизоваться в Facebook или в других приложениях, в которых используется логин Facebook", — отмечается в заявлении компании.
Понять, что именно ваш аккаунт вызвал интерес у взломщиков — довольно просто. Нужно лишь обратить внимание на один фактор: если Facebook вышел из вашей учетной записи и требует заново ввести логин и пароль, вполне возможно, что страничку пытались взломать.
В компании сообщили, что уже "ликвидировали уязвимость и сообщили (об инциденте — ред.) правоохранительным органам", а также "заново настроили маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты". Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.