Ненадежный Facebook: как узнать, что ваш аккаунт хотели взломать хакеры

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. За последние 30 дней порядка половины пользователей Facebook подверглись атакам хакеров.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Захарова: Facebook превращается в инструмент американских спецслужб

Как ранее заявил вице-президент по управлению продуктом Гай Розен, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию "Просмотр моего профиля". Это позволило им украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей.

"В результате около 90 миллионов человек будут вынуждены снова авторизоваться в Facebook или в других приложениях, в которых используется логин Facebook", — отмечается в заявлении компании.

Понять, что именно ваш аккаунт вызвал интерес у взломщиков — довольно просто. Нужно лишь обратить внимание на один фактор: если Facebook вышел из вашей учетной записи и требует заново ввести логин и пароль, вполне возможно, что страничку пытались взломать.

В компании сообщили, что уже "ликвидировали уязвимость и сообщили (об инциденте — ред.) правоохранительным органам", а также "заново настроили маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты". Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.