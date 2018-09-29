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Певица Ольга Бузова

Стало известно, сколько стоит Ольга Бузова - ее жених взял деньгами

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Участник реалити-шоу показал настоящую цену телеведущей, с его точки зрения.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Один из участников реалити-шоу "Замуж за Бузову" согласился взять два миллиона рублей (чуть более 30 тысяч долларов) и покинуть проект, вместо только, чтобы продолжить участие в телешоу вместе с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Происшедшее оскорбило певицу, которая не ожидала такого исхода. "Я стою два миллиона рублей?" — прокомментировала произошедшее Бузова и заплакала.

Расстроенная ведущая рассказала о случившемся в видеороликах в социальных сетях.

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Теги:
шоу-бизнес, Ольга Бузова, Примечательные факты
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