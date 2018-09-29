Стало известно, сколько стоит Ольга Бузова - ее жених взял деньгами

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Один из участников реалити-шоу "Замуж за Бузову" согласился взять два миллиона рублей (чуть более 30 тысяч долларов) и покинуть проект, вместо только, чтобы продолжить участие в телешоу вместе с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Происшедшее оскорбило певицу, которая не ожидала такого исхода. "Я стою два миллиона рублей?" — прокомментировала произошедшее Бузова и заплакала.
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Расстроенная ведущая рассказала о случившемся в видеороликах в социальных сетях.