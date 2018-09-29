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Фотомодель

Красавицу застрелили из-за слишком откровенных фото в Instagram

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
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Одна из версий жестокой расправы - неприятие откровенных фотоснимков местными жителями на родине девушки.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В Багдаде застрелили 22-летнюю девушку по имени Тара Фарес, которая обладает статусом "Мисс Ирак". В нее выстрелили трижды, в грудь и в голову.

По мнению иракской полиции, причиной убийства могли стать неприемлемые, с точки зрения местных жителей, фотографии, которые девушка публиковала в Instagram. Также существуют подозрения, что Тару убили люди, которые были ей хорошо знакомы, сообщают иракские СМИ.

На модель напали, когда она сидела в своем спортивном автомобиле на заднем сиденье. Мужчина, как следует из камер наблюдения, несколько раз выстрелил в Тару и скрылся.

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Hey everybody 😡 wassup🤢

A post shared by Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares) on Sep 10, 2018 at 8:16am PDT

Министр иностранных дел Ирака заявил, что расследование убийства модели уже началось.

В 2015 году Тара Фарес стала "Мисс Багдад". Позднее, в этом же году, она получила титул "Мисс Ирак — 2015". Девушка жила в столице иракского Курдистана, однако часто ездила в Багдад. После победы на конкурсах красоты девушка уехала в Европу, а некоторое время назад вернулась в Ирак.

В Instagram модели на нее подписаны 2,7 миллиона человек. Некоторые фото на ее странице, с точки зрения моральных устоев, распространенных в Ираке, местные жители могли счесть непристойными.

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Теги:
Instagram, фотомодель, преступление, Ирак, Преступление, закон и правосудие
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