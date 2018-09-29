Красавицу застрелили из-за слишком откровенных фото в Instagram

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В Багдаде застрелили 22-летнюю девушку по имени Тара Фарес, которая обладает статусом "Мисс Ирак". В нее выстрелили трижды, в грудь и в голову.

По мнению иракской полиции, причиной убийства могли стать неприемлемые, с точки зрения местных жителей, фотографии, которые девушка публиковала в Instagram. Также существуют подозрения, что Тару убили люди, которые были ей хорошо знакомы, сообщают иракские СМИ.

На модель напали, когда она сидела в своем спортивном автомобиле на заднем сиденье. Мужчина, как следует из камер наблюдения, несколько раз выстрелил в Тару и скрылся.

Министр иностранных дел Ирака заявил, что расследование убийства модели уже началось.

В 2015 году Тара Фарес стала "Мисс Багдад". Позднее, в этом же году, она получила титул "Мисс Ирак — 2015". Девушка жила в столице иракского Курдистана, однако часто ездила в Багдад. После победы на конкурсах красоты девушка уехала в Европу, а некоторое время назад вернулась в Ирак.

В Instagram модели на нее подписаны 2,7 миллиона человек. Некоторые фото на ее странице, с точки зрения моральных устоев, распространенных в Ираке, местные жители могли счесть непристойными.