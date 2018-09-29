Корова-футболистка: буренка ведет себя как собака, бегая за мячом - видео

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Видео с коровой, которая ведет себя, как веселая собака, распространяется по социальным сетям и развлекательным сайтам, набирая сотни тысяч просмотров.

На видеокадрах, снятых случайным наблюдателем, женщина бросает корове мяч, и животное ловко гоняет его по полю. А потеряв над резиновым шаром контроль, корова просит хозяйку вернуть мяч в игру.

Кстати, давно известно, что коровы обожают играть с большим мячом. Зоологи считают, что это даже может улучшить качество молока, так как снижение стрессов благотворно влияет на здоровье животного.