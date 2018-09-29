Посольство Молдовы предупреждает: в Греции ухудшается погода и горят леса

Те, кто надеется застать "бархатный сезон" на берегах теплого моря, в Греции могут столкнуться с проблемами.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Посольство Республики Молдова в Афинах обратилось к гражданам Молдовы, которые находятся в Греции, с предупреждением об ухудшении метеорологических условий.

По сообщениям Метеорологической службы Греции, 28-30 сентября ожидается резкое ухудшение погоды на всей территории страны.

Сильнее всего изменится погода на юге Ионического моря, в регионе Пелопоннес, в особенности на юге и на востоке страны, в том числе на Крите, в Эвии и на островах Киклады, так же как в регионе Аттика.

В социальных сетях пользователи публикуют кадры наводнения в регионе Пелопоннес.

Кроме того, посольство Молдовы информирует, что в Греции продолжают гореть леса — в настоящий момент зарегистрировано четыре фронта лесных пожаров на острове Кефалония.

В случае каких-либо трудностей граждан Молдовы приглашают обращаться в посольство по телефону +30 699 793 9458.