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Афины

Посольство Молдовы предупреждает: в Греции ухудшается погода и горят леса

CC0 / Pixabay / valtercirillo
Общество
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Те, кто надеется застать "бархатный сезон" на берегах теплого моря, в Греции могут столкнуться с проблемами.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Посольство Республики Молдова в Афинах обратилось к гражданам Молдовы, которые находятся в Греции, с предупреждением об ухудшении метеорологических условий.

По сообщениям Метеорологической службы Греции, 28-30 сентября ожидается резкое ухудшение погоды на всей территории страны.

Сильнее всего изменится погода на юге Ионического моря, в регионе Пелопоннес, в особенности на юге и на востоке страны, в том числе на Крите, в Эвии и на островах Киклады, так же как в регионе Аттика.

В социальных сетях пользователи публикуют кадры наводнения в регионе Пелопоннес.

Кроме того, посольство Молдовы информирует, что в Греции продолжают гореть леса — в настоящий момент зарегистрировано четыре фронта лесных пожаров на острове Кефалония.

В случае каких-либо трудностей граждан Молдовы приглашают обращаться в посольство по телефону +30 699 793 9458.

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Теги:
посольство Молдовы, погода, Греция
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