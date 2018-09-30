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Офис

Названа связь между разводами супругов и офисной работой

CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Социологи пришли к неожиданным выводам: почему "офисный планктон" зачастую остается несчастным.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Офисная работа в большом коллективе способствует разводу, выяснили шведские социологи, опубликовав свое исследование в одном из популярных научных журналов, сообщило РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные о разнополых семейных парах в Дании, вступивших в барк в период с 1981 по 2002 год. Отмечается, что эта страна была выбрана неслучайно: в Дании люди разводятся чаще, чем в других скандинавских странах. Кроме того, датчанки чаще других делают успешную карьеру после рождения ребенка.

Италия
© Photo: pixabay.com / jarekgrafik
Брак по-итальянски или развод по-молдавски

Отмечается, что за рассматриваемый социологами период распались около ста тысяч пар. Чаще разводились мужчины и женщины, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, проводящие рабочее время в женском коллективе мужчины на 15 процентов чаще других уходили из семьи.

В отношении женщин специалисты пришли к аналогичным выводам: работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще.

По данным исследования, в большей степени такая взаимосвязь прослеживается среди людей с высшим образованием, работающих в сфере услуг. Наиболее крепкими были признаны союзы библиотекарей и фермеров.

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Теги:
офисные работники, социологи, причина, развод, исследование, Дания, Швеция, Общество
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