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Девушка

Мужчина за 63 года переспал с шестью тысячами дам и умер во время секса

CC BY 2.0 / Andrey / Видала я вас!
Общество
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На страницах самого известного итальянского плейбоя в соцсетях безутешные поклонницы горюют и заливаются слезами.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Шестидесятитрехлетний Маурицио Занфанти, которого называют самым знаменитым повесой Италии, умер во время секса с 23-летней любовницей, сообщают мировые СМИ.

Мужчина был известен под прозвищем "Ромео из Римини" и сделал себе имя в период расцвета "сексуальной революции" в Европе. Он утверждал, что за свои 63 года успел переспать более чем с шестью тысячами женщин. Арифметически это по сто разных женщин в год, то есть ему приходилось менять женщин в среднем каждые три дня, если верить подсчетам Маурицио.

​Сам Занфанти хвастался, что в "урожайное лето" он занимался сексом с двумя сотнями женщин, а его рекорд — 207 женщин за курортный сезон. "Приходилось работать "на износ" и практически не вылезать из постели", — признавался Маурицио в одном из интервью.

Перед сексом
CC BY 2.0 / Luis Hernandez
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Свою карьеру плейбоя и медийной персоны он начал в 17 лет в 1970-х годах во время работы в ночном клубе в известном курортном городе Римини. Маурицио получил известность как организатор шумных и эпатажных вечеринок. Беспорядочный секс мужчина считал неизбежной частью своей профессии. В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем все туристические агентства, вместе взятые.

​Как сообщается, Занфанти скончался во время секса с 23-летней туристкой из Восточной Европы. Причина его смерти обычна для пожилых мужчин, слишком увлекающихся молодыми женщинами — сердечный приступ и мгновенная смерть.

​Его друзья заявили, что мужчина хотел бы уйти из жизни именно так. На страницах, посвященных Маурицио в социальных сетях, десятки безутешных поклонниц оставляют слова печали и признательности прославленному повесе.

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Теги:
секс, Италия, Примечательные факты
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