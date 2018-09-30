Мужчина за 63 года переспал с шестью тысячами дам и умер во время секса

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Шестидесятитрехлетний Маурицио Занфанти, которого называют самым знаменитым повесой Италии, умер во время секса с 23-летней любовницей, сообщают мировые СМИ.

Мужчина был известен под прозвищем "Ромео из Римини" и сделал себе имя в период расцвета "сексуальной революции" в Европе. Он утверждал, что за свои 63 года успел переспать более чем с шестью тысячами женщин. Арифметически это по сто разных женщин в год, то есть ему приходилось менять женщин в среднем каждые три дня, если верить подсчетам Маурицио.

E' morto #Zanza, il re dei vitelloni della Riviera: Maurizio Zanfanti aveva 63 anni https://t.co/5pklBfPfAZ pic.twitter.com/cnwTtOt0W0 — la Repubblica (@repubblica) September 26, 2018

​Сам Занфанти хвастался, что в "урожайное лето" он занимался сексом с двумя сотнями женщин, а его рекорд — 207 женщин за курортный сезон. "Приходилось работать "на износ" и практически не вылезать из постели", — признавался Маурицио в одном из интервью.

Свою карьеру плейбоя и медийной персоны он начал в 17 лет в 1970-х годах во время работы в ночном клубе в известном курортном городе Римини. Маурицио получил известность как организатор шумных и эпатажных вечеринок. Беспорядочный секс мужчина считал неизбежной частью своей профессии. В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем все туристические агентства, вместе взятые.

Popular PLAYBOY, Maurizio Zanfanti Who Slept With Over 6000 WOMEN… DIES On A 23-YEAR-OLD TOURIST (Photos) https://t.co/yz994cGfPH pic.twitter.com/HwrBqMTYu6 — ENTERTAIN9JA OFFICIAL (@entertain9ja1) September 29, 2018

​Как сообщается, Занфанти скончался во время секса с 23-летней туристкой из Восточной Европы. Причина его смерти обычна для пожилых мужчин, слишком увлекающихся молодыми женщинами — сердечный приступ и мгновенная смерть.

Morto Maurizio Zanfanti detto #Zanza



“Quante donne ho sedotto? Considerato che ho lavorato 35 anni, potrebbero essere 6mila. Ma ormai quello che dovevo fare l’ho fatto”, Muore per Arresto cardiaco durante un rapporto con una 23enne. pic.twitter.com/zQPgcDicgR — Giuseppe Sapienza (@GiuseppeSapiens) September 26, 2018

​Его друзья заявили, что мужчина хотел бы уйти из жизни именно так. На страницах, посвященных Маурицио в социальных сетях, десятки безутешных поклонниц оставляют слова печали и признательности прославленному повесе.