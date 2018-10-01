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Женщина на прогулке - архивное фото

Старушка пошла погулять в парк и нашла алмаз - вот как он выглядит на фото

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Общество
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Тема:
Утро с нами! (188)
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Сначала женщина решила, что набрела на кусок стекла и хотела выбросить находку.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пожилая женщина нашла алмаз весом почти в три карата во время прогулки в национальном парке "Алмазный кратер" в штате Арканзас в США.

Как сообщают СМИ, 71-летняя пожилая женщина приехала в парк со всей семьей. В траве она заметила блестящий предмет, и, подняв его, сначала приняла находку за кусок стекла, причудливо обкатанный временем.

"Я хотела выбросить это стекло, но потом подумала, что он так красиво блестит, и захотела показать его детям", — рассказала она журналистам.

Сын сразу заподозрил, что это не просто стекло и посоветовал матери показать находку сотрудникам национального парка. В администрации началась суматоха, когда там увидели, что именно принесла старушка — "кусок стекла" оказался алмазом весом в 2,63 карата — это самый крупный из 256 драгоценных камней, которые были добыты в парке в 2018 году.

В результате парк выкупил находку у старушки за 34,7 тысячи долларов.

Парк располагается рядом с кратером потухшего вулкана, вблизи месторождения алмазов. Это единственное месторождение, куда доступ открыт всем желающим. В 1990 году там обнаружили редчайший бесцветный алмаз, который получил название "Алмаз Строуна-Вагнера".

Всего с момента открытия парка в 1972 году в нем обнаружили больше 33 тысяч драгоценных камней.

 

Тема:
Утро с нами! (188)

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Теги:
необычное, алмаз, находка
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