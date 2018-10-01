Пока все спали: ночной пожар, страшная находка и итоги македонского референдума

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни главы ДНР Александра Захарченко.

Кортеж Захарченко подъезжает к кафе "Сепар" в Донецке. В заведение вошел сотрудник службы охраны, чтобы осмотреть зал. Затем вовнутрь зашел Захарченко и его телохранитель. Через несколько секунд произошел взрыв.

Как рассказывает телеканал, Захарченко, когда посещал "Сепар", всегда располагался за одним и тем же столом, на котором стояла обычно табличка "Стол заминирован", отмечает РИА Новости.

Во Вьетнаме нашли тело пропавшего полвека назад советского летчика

Тело одного из них предположительно принадлежит советскому офицеру Юрию Пояркову, пропавшему 47 лет назад.

По словам историка авиации Николая Бодрихина, Поярков служил пилотом-инструктором во Вьетнамской народной армии. В апреле 1971 года он и его напарник пропали во время выполнения учебного полета на советском истребителе МиГ-21С.

"Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски", — рассказал Бодрихин, которого цитирует РИА Новости.

Ночной пожар полностью уничтожил здание мебельного магазина в Иркутске

Ночной пожар в крупном мебельном торговом центре в Иркутске полностью уничтожил здание, площадь возгорания составляла 13 тысяч квадратных метров торговых площадей, сообщил журналистам утром в понедельник глава регионального управления МЧС Валентин Нелюбов, отмечает РИА Новости.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Пустующие новострои: почему цены на квартиры падают, но их не покупают

Премьер Македонии прокомментировал исход референдума

Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил премьер Зоран Заев, которого цитирует РИА Новости.

"Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС", — отметил глава правительства.

Он добавил, что в ближайшие недели попытается собрать в парламенте большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинами. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы.