Пока все спали: утечки в Telegram, столкновения в Барселоне и заявление Рогозина

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через Telegram затронули менее одной десятитысячной звонков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в Telegram. Сообщалось, что была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер из-за одноранговой системы сервера P2P. Компания уже устранила этот недочет в двух последних обновлениях Telegram, теперь пользователи могут полностью отключить систему P2P во время аудиовызовов. За свою находку Мишра получил около 2,3 тысячи долларов.

"Telegram Desktop (версия мессенджера для компьютера — ред.), которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков — ред.) отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями", — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Столкновения в Барселоне

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли вечером в понедельник в Барселоне и Жироне.

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Первого октября в Каталонии проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной проведения незаконного референдума о независимости, который не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд, отмечает РИА Новости.

У здания парламента в каталонской столице, где закончилось приуроченное к годовщине проведения незаконного референдума о независимости шествие, в котором приняли участие 180 тысяч человек, митингующие после окончания официальной части забрасывали полицию банками, бутылками, яйцами, сносили железные заграждения. Они выкрикивали лозунги с требованием отставки главы женералитета Кима Торры и советника по безопасности Микеля Буча.

В результате митингующим удалось добраться непосредственно до парламента.

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Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены отступить в само здание. Радикалы вывесили на дверях плакаты с требованием "строительства республики".

Рогозин признался, что не переживает из-за личных санкций

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не переживает из-за личных санкций и намерен в этих условиях путешествовать по России, пишет РИА Новости.

"Я сам под санкциями нахожусь, не имею права въезжать в США, Канаду, ЕС, Австралию, Швейцарию. Честно говоря, наплевать. Страна у нас большая, есть где отдыхать, есть куда поехать", — сказал он.

Найден способ взломать iPhone с помощью Siri

В YouTube появилось видео, на котором показан способ взлома iPhone при помощи голосового помощника Siri, пишет РИА Новости.

На видео демонстрируется, как можно получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки. Для этого достаточно знать номер телефона, который активирован в самом устройстве.

Чтобы обойти ввод пароля, нужно включить программу VoiceOver с помощью Siri, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.

Данная проблема встречается на новой операционной системе iOS 12, выпущенной для iPhone в середине сентября.