08:14 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Вице-премьер РФ Д. Рогозин

Пока все спали: утечки в Telegram, столкновения в Барселоне и заявление Рогозина

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (107)
239 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через Telegram затронули менее одной десятитысячной звонков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров, которого цитирует РИА Новости. 

Продюсер Иосиф Пригожин
© Sputnik / Евгений Одиноков
Пригожин о смерти Шарля Азнавура: уходит эпоха фантастических людей

Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в Telegram. Сообщалось, что была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер из-за одноранговой системы сервера P2P. Компания уже устранила этот недочет в двух последних обновлениях Telegram, теперь пользователи могут полностью отключить систему P2P во время аудиовызовов. За свою находку Мишра получил около 2,3 тысячи долларов.

"Telegram Desktop (версия мессенджера для компьютера — ред.), которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков — ред.) отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями", — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Столкновения в Барселоне

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошли вечером в понедельник в Барселоне и Жироне. 

Города мира. Дубай
© Sputnik / Григорий Сысоев
Станет ли Дубай родиной огромной прибыли садоводов и виноградарей Молдовы

Первого октября в Каталонии проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной проведения незаконного референдума о независимости, который не признали ни испанские власти, ни Конституционный суд, отмечает РИА Новости.

У здания парламента в каталонской столице, где закончилось приуроченное к годовщине проведения незаконного референдума о независимости шествие, в котором приняли участие 180 тысяч человек, митингующие после окончания официальной части забрасывали полицию банками, бутылками, яйцами, сносили железные заграждения. Они выкрикивали лозунги с требованием отставки главы женералитета Кима Торры и советника по безопасности Микеля Буча.

В результате митингующим удалось добраться непосредственно до парламента. 

День вина в Гагаузии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Программа Дня Вина-2018: что приготовили для туристов и жителей Молдовы

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены отступить в само здание. Радикалы вывесили на дверях плакаты с требованием "строительства республики".

Рогозин признался, что не переживает из-за личных санкций

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не переживает из-за личных санкций и намерен в этих условиях путешествовать по России, пишет РИА Новости.

"Я сам под санкциями нахожусь, не имею права въезжать в США, Канаду, ЕС, Австралию, Швейцарию. Честно говоря, наплевать. Страна у нас большая, есть где отдыхать, есть куда поехать", — сказал он.

Найден способ взломать iPhone с помощью Siri

В YouTube появилось видео, на котором показан способ взлома iPhone при помощи голосового помощника Siri, пишет РИА Новости.

На видео демонстрируется, как можно получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки. Для этого достаточно знать номер телефона, который активирован в самом устройстве.

Чтобы обойти ввод пароля, нужно включить программу VoiceOver с помощью Siri, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.

Данная проблема встречается на новой операционной системе iOS 12, выпущенной для iPhone в середине сентября.

Тема:
Самое интересное за ночь (107)

По теме

Проекты Россотрудничества в странах СНГ
Настоящий триллер: пограничники Молдовы задержали украинского контрабандиста
Фененко: если Меркель не уступит Британии, ЕС ждут серьезные проблемы
Теги:
события минувшей ночи, события, Европа, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Кот
Откройте, я замерз: ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь - видео
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться