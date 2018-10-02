Важная новость для молдаван с румынскими паспортами: Брексит изменит их жизнь

После Брексита в Великобритании может поменяться регламент по иммиграции: премьер-министр Тереза Мэй объявила о подготовке нового свода правил въезда в страну.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что после Брексита войдет в силу новый регламент для иммигрантов, желающих получить британскую трудовую визу, отмечает Ro.sputnik.md.

По новому регламенту, отменят свободный въезд для европейских граждан и будет отдаваться предпочтение квалифицированным работникам.

"Когда мы выйдем из Евросоюза, мы создадим новый регламент, который раз и навсегда положит конец свободному въезду в Соединенное королевство для граждан европейских стран", — подчеркнула Мэй в своем заявлении.

Она отметила, что все будет основываться на компетенции работников, а не на их происхождении. Изменения должны сократить поток слабо квалифицированных работников в Великобританию.

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Этот регламент будет составлен по рекомендациям Консультативного комитета по миграции, представленным в одном из отчетов для британского правительства 18 сентября.

Теперь граждане (в том числе и Молдовы с румынскими паспортами), желающие обосноваться в Великобритании, должны будут подтвердить определенный уровень дохода, чтобы гарантировать, что они не занимают рабочие места, где могли бы трудиться граждане Соединенного королевства.

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Дополнительные детали новых правил Тереза Мэй представит в своем выступлении в среду на конгрессе Консервативной партии в Бирмингеме.

Граждане стран Евросоюза на данный момент могут свободно работать и проживать в Великобритании до окончания переходного периода после Брексита в декабре 2020 года.

Но это лишь в случае договоренности между Лондоном и Брюсселью об условиях выхода британцев из ЕС.