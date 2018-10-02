Ушел из жизни легендарный сатирик Роман Карцев

Не стало легендарного артиста и сатирика, которого любили миллионы людей по всему миру.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет. Об этом в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.

© Sputnik / Владимир Астапкович Уходят великие - умер Шарль Азнавур

Легендарный Роман Карцев — заслуженный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа.

Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".