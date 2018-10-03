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Верующая во время богослужения

Пока все спали: волнения в Ереване и святые мощи в Кишиневе

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (108)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 окт —  Sputnik. Парламент Армении принял поправки в свой регламент. Цель поправок — гарантировать парламентские заседания от срыва. Если заседание по какой-то причине прерывается, оно будет считаться несостоявшимся и будет отложено. 

Премьер-министр Никол Пашинян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants
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По мнению Пашиняна и правительства, эти поправки мешают внеочередным парламентским выборам, потому что откладывать заседания парламента можно до бесконечности, поэтому всю ночь в Армении проходили акции протеста.

В Кишинев привезли мощи великомученика и целителя Пантелеймона с горы Афон

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с православными верующими Молдовы и Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром встретил величайшую святыню — мощи великомученика и целителя Пантелеймона с горы Афон, которые были доставлены в Кишиневский Собор Рождества Христова.

"Мощи будут выставлены для поклонения всем верующим во многих регионах Молдовы — от севера до юга", — написал Игорь Додон в соцсетях.

В течение 10 дней приложиться к мощам святого Пантелеймона можно будет в следующих населенных пунктах:

2 октября (после 16.00) и 3 октября — Собор Рождества Христова (мун. Кишинев);
4 октября — Онкологический институт (мун. Кишинев);
5 октября (с 11.00) — Собор Святого Иоанна Крестителя (город Комрат);
6 октября — Церковь Казанской иконы Божией Матери (город Чадыр-Лунга)
7 октября (с 8.30) — Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила (город Кагул);
8 октября (с 10.30) — 9 октября (до 12.00) — Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены (город Бельцы);
9 октября (после 14.00) — Церковь святого Дмитрия (город Купчинь, Единецкого района);
9 октября (после 16.00) — Кафедральный собор Василия Великого (город Единец);
9 октября (после 18.00) — 10 октября — Монастырь села Забричаны, (Единецкого района);
11 октября (после 15.00) — Собор Рождества Христова (мун. Кишинев).

12 октября мощи святого Пантелеймона будут отправлены обратно на Святую Гору Афон.

Тема:
Самое интересное за ночь (108)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, свеча, Общество
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