12:31 03 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.88
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

На последней стометровке: КПП Паланка готов на 70 процентов

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Строительство совместного с Украиной контрольно-пропускного пункта началось в ноябре прошлого года за счет средств Евросоюза и молдавского правительства. Украина не участвует финансами в этом проекте.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт Паланка увеличит пропускную способность в два раза после завершения всех строительных работ. Об этом заявил журналистам менеджер проекта Адриан Беженару.  

Василий Кантаржи
© Sputnik /
Кантражи: смогут ли мигранты, вернувшиеся из-за границы, получать пенсию в РМ

Предполагается, что на КПП  будет оборудовано пять полос в каждом направлении: одна для автобусов, две для легковых автомобилей и еще две — для  крупнотоннажного транспорта. На данный момент работы на пункте пропуска Паланка ведутся по нескольким направлениям. Кроме дополнительных полос идет строительство служебных помещений для сотрудников сразу четырех служб. 

Гражданство России 2018: документы и правила>>>

Как пояснил Беженару, на совместном КПП будут  работать представители таможенной  службы и пограничной полиции Молдовы, а также аналогичных структур Украины. Там смогут разместиться порядка пятидесяти сотрудников ежедневно.

"Будет оборудовано свыше 30-ти кабинетов и много других технических помещений. В том числе появятся санитарные блоки для людей с ограниченными возможностями, душ кабины для сотрудников. Также предусмотрено создание помещений для задержанных лиц и для тех, кто запрашивает убежище", — рассказал менеджер проекта.

Совместный контрольно-пропускной пункт расположен на территории Молдовы.

Украинские гривны
© Fotolia / vimart
Вернуться из-за границы со штрафом - трех граждан Молдовы отправили домой

Его площадь составляет 2,6 гектара. Основные расходы в размере 4,5 миллионов евро взял на себя Европейский Союз. Вклад правительства Молдовы составляет 1,68 миллиона. 

По словам Беженару, украинская сторона не участвует в финансировании этого масштабного проекта, который также предусматривает строительство трехполосного дорожного полотна. Оно свяжет таможенный пункт со стратегической трассой Одесса-Рени.  Уже к концу октября  начнется укладка асфальта. 

По словам руководителя проекта Адриана Беженару, совместный КПП  Паланка будет сдан в эксплуатацию в конце декабря текущего года.

По теме

Новая Паланка: как КПП на границе Молдовы и Украины приобретает другой вид
Пока вы спали: шпионы у границ, президент в гамаке и песня без мата от Шнурова
Охота пуще неволи – на границе задержали стрелка
У границ России кончилась война: кто остался недовольным
Теги:
КПП Паланка, таможня, Украина, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Сидоров: в РМ поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто угрожает миру

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться