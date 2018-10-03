На последней стометровке: КПП Паланка готов на 70 процентов

Строительство совместного с Украиной контрольно-пропускного пункта началось в ноябре прошлого года за счет средств Евросоюза и молдавского правительства. Украина не участвует финансами в этом проекте.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Совместный молдавско-украинский контрольно-пропускной пункт Паланка увеличит пропускную способность в два раза после завершения всех строительных работ. Об этом заявил журналистам менеджер проекта Адриан Беженару.

Предполагается, что на КПП будет оборудовано пять полос в каждом направлении: одна для автобусов, две для легковых автомобилей и еще две — для крупнотоннажного транспорта. На данный момент работы на пункте пропуска Паланка ведутся по нескольким направлениям. Кроме дополнительных полос идет строительство служебных помещений для сотрудников сразу четырех служб.

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Как пояснил Беженару, на совместном КПП будут работать представители таможенной службы и пограничной полиции Молдовы, а также аналогичных структур Украины. Там смогут разместиться порядка пятидесяти сотрудников ежедневно.

"Будет оборудовано свыше 30-ти кабинетов и много других технических помещений. В том числе появятся санитарные блоки для людей с ограниченными возможностями, душ кабины для сотрудников. Также предусмотрено создание помещений для задержанных лиц и для тех, кто запрашивает убежище", — рассказал менеджер проекта.

Совместный контрольно-пропускной пункт расположен на территории Молдовы.

Его площадь составляет 2,6 гектара. Основные расходы в размере 4,5 миллионов евро взял на себя Европейский Союз. Вклад правительства Молдовы составляет 1,68 миллиона.

По словам Беженару, украинская сторона не участвует в финансировании этого масштабного проекта, который также предусматривает строительство трехполосного дорожного полотна. Оно свяжет таможенный пункт со стратегической трассой Одесса-Рени. Уже к концу октября начнется укладка асфальта.

По словам руководителя проекта Адриана Беженару, совместный КПП Паланка будет сдан в эксплуатацию в конце декабря текущего года.