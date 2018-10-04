Как отметит город Тирасполь годовщину своего основания

Праздничная программа празднования Дня города в этом году особенная, поскольку выпадает на воскресенье.

ТИРАСПОЛЬ, 4 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Город Тирасполь активно готовится к очередной дате своего основания: 14 октября, когда традиционно отмечается день города, в этот раз выпадает на воскресенье и совпадает с православным праздником Покрова Божьей Матери, отчего мероприятия, посвященные 226-ой годовщине Тирасполя, в нынешнем году решено распределить на два выходных дня.

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"Программа мероприятий в основном похожа на празднование предыдущих лет. Но будут привнесены и новшества. А именно открытие нового помещения Тираспольской картинной галереи, а также новые идеи в программе развлечений на площади Суворова и в сквере Де Волана – это семейный квартал, молодежная площадка, парк живых скульптур", — отметили в городской администрации.

В субботу, 13 октября, пройдут официальные мероприятия — церемония возложения цветов на Мемориале Славы и к памятникам основателей города, а вечером в Городском дворце культуры (ГДК) — торжественный вечер "Цвети, наш город, над Днестром".

В это же день состоятся спортивные состязания — по настольному теннису, бадминтону, а также финальные соревнования участников легкоатлетического турнира "Мемориал В. Долгина" и первенства по плаванию "Суперспринт".

В воскресенье, 14 октября, с раннего утра в храмах Тирасполя пройдут божественные литургии в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а позже в центре города состоится Крестный ход и освещение в сквере ГДК часовни, построенной на месте снесенной в 30-е годы прошлого века Покровской церкви.

Одновременно на площади Суворова, что в самом центре Тирасполя, будут работать выставки городской спецтехники, ретро-автомобилей, мотоциклов, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также парк живых скульптур. У памятника Суворову будет представлена театрализованная программа "Тирасполь – город ярких людей".

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К двум часам дня центр города будет отдан спортсменам, которые продемонстрируют трехчасовое шоу "Спорт – это жизнь!", а у трибуны напротив дворца культуры развернется интерактивная зона "Молодежная волна", где пройдут конкурсы граффити и музыкально-танцевальные баттлы.

Вечером здесь же состоится двухчасовой праздничный марафон вокалистов и инструменталистов "Импульсы города". Завершится все в 21.00 праздничным салютом и дискотекой.