Пока все спали: картины Шойгу, танец фламинго и печальная весть о "частице Бога"

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Зоопарк Барнаула "Лесная сказка" на своей странице в соцсети опубликовал видео танца двух фламинго.

Сами сотрудники назвали его "шикарным представлением". В комментариях люди надеются, что, возможно, у фламинго появятся птенцы.

Птицы оказались в барнаульском зоопарке в 2015 году.

Средой гнездования для фламинго являются соленые озера Казахстана, пути миграции проходят через юг Западной Сибири, захватывая и Алтай. Слабые особи отстают от стаи и погибают от холода. Трех птиц удалось спасти от гибели и они были переданы в зоопарк, пишет РИА Новости.

В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй"

Тайфун "Конг-рэй", 25-й по счету в этом году, идет на архипелаг с юга, к выходным он подойдет вплотную к основной территории страны и далее двинется вдоль побережья Японского моря.

На прошлой неделе на страну обрушился такой же по силе тайфун "Трами", в результате этого стихийного бедствия четыре человека погибли, 200 пострадали.

Тайфун "Конг-рэй" в настоящее время находится в 340 километрах от южного острова Миякодзима. Давление в центре тайфуна составляет 955 гектопаскалей, скорость ветра — 40 метров в секунду при порывах — 60 метров в секунду, пишет РИА Новости.

Умер лауреат Нобелевской премии Ледерман, придумавший термин "частица Бога"

Американский физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман, являющийся автором термина "частица Бога", скончался в американском городе Рексберг (штат Айдахо) в возрасте 96 лет, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Ледерман умер в среду, информацию о его кончине подтвердила жена.

Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. В 1943 году он получил степень бакалавра в области химии, но уже тогда очевидным был его интерес к физике.

После войны Ледерман поступил на физический факультет Колумбийского университета, где защитил диссертацию и в 1951 году стал доктором наук.

Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои работы Лаврову и Набиуллиной

Президент Русского географического общества, российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в свободное время рисует и несколько своих работ подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

"Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — сказал Шойгу, которого цитирует РИА Новости.