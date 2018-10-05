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Пока все спали: биологическое оружие Пентагона, лошадь в баре и ночное ДТП

© REUTERS / Osman Orsal
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (110)
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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Программа американских военных по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии, об этом говорится в исследовании группы ученых из университетов Германии и Франции, опубликованном в журнале Science.

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Статья в ведущем научном журнале подготовлена международной группой специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и прав. Программа Insect Allies ("Насекомые-союзники") разрабатывается в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США. Официальная задача экспериментов — "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.

Авторы исследования отмечают далеко идущие биологические, экономические и социальные последствия, которые может иметь для окружающей среды реализация программы Пентагона. Ученые сомневаются, что проект способен принести практическую пользу сельскому хозяйству США.

"В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что — если это правда — будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии", — говорится в докладе.

Отмечается, что на существующую с 2016 года программу уже потрачено 27 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

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В Тверской области произошло крупное ДТП, погибли 13 человек, четверо пострадали, сообщили в МЧС.

Лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "ЛиАЗ" произошло возле села Некрасово Калининского района области.

Пострадавших с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8, пишет РИА Новости.

Во Франции скаковая лошадь ворвалась в бар

Камеры наблюдения игрового бара во французском городе Шантильи запечатлели момент, когда в него ворвалась скаковая лошадь, сообщает Ouest France.

Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку. Животное проскакало по улицам, а затем ворвалась в бар, пишет РИА Новости.

 

Тема:
Самое интересное за ночь (110)

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Теги:
события ночи, пока все спали, Молдова, Кишинев, Окружающая среда
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