СТОКГОЛЬМ, 5 окт – Sputnik. Стало известно, кому присуждена Нобелевская премия мира за 2018 год. Нобелевская премия мира за 2018 год присуждена Денису Муквеге и Наде Мурад за работу против сексуального насилия, объявил в пятницу в Осло Норвежский нобелевский комитет, сообщает РИА Новости.

В этом году на премию претендовали 329 кандидатов, из которых – 112 общественные и международные организации. Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).