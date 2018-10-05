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Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото.

Равнение на "батьку": Лукашенко рад, что его сыновья - не "золотая молодежь"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Белорусский лидер сообщил журналистам, что его детей нигде "распальцованными не видят".

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рад, что трое его сыновей не стали представителями так называемой "золотой молодежи", опекаемой влиятельными родителями, пишет РИА Новости

"При воспитании как получится: если не понимает — могу жестко сказать. Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит — это уже закон… Дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", — отметил Лукашенко в пятницу.

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Он заявил, что его детей "нигде распальцованными" не видят. "А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую… Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди", — сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам.

Он также рассказал, что его старшие сыновья оказывают помощь учебным заведениям, а младший сын участвовал в организации оказания помощи нескольким десяткам детей в приобретении школьных принадлежностей и одежды.

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"Собрали то, что он за лето заработал, старшие ему немного дали, я два месячных оклада в эту кассу положил, мои домашние понемножку собрали — и 50 детям в школе оказали помощь. Это его воспитание: если у тебя есть — помоги тому, кто нуждается", — отметил Лукашенко.

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Теги:
"золотая молодежь", сыновья, воспитание, Александр Лукашенко, Минск, Беларусь, Примечательные факты
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