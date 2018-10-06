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Посетители музея Лувр

Самые нелепые жалобы туристов шокировали СМИ

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (45)
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Британские СМИ составили список самых нелепых жалоб путешественников, которые критикуют пляжи и достопримечательности тех мест, где бывают.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Слишком высокие горы и неинтересный Лувр… Удивитесь, но подобные жалобы туристов вошли в подборку самых нелепых отзывов на туристические объекты, сообщает РИА Новости.

Turcia
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В своеобразный рейтинг попал отзыв посетительницы пляжа в Корнуолле, которая пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу. На пляжи жаловались также в связи с тем, что "песок не был похож на песок в брошюре".

"Нужно запретить загоратьтоплес на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин", — написала одна из отдыхающих.

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Негативный отзыв получила и гора Бен-Невис — самая высокая точка в Великобритании, за то, что "очень крутая и высокая", а подниматься на нее слишком долго и скучно.

Разочаровал посетителей и известный музей Лувр в столице Франции — турист, 30 лет мечтавший его увидеть, после посещения отметил, что он "совсем неинтересный".

Самые опасные туристические направления в мире
© Sputnik / Shushanik Sargsyan
Самые опасные туристические направления в мире
Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (45)

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Теги:
достопримечательности, туризм, Общество
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