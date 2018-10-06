09:05 06 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.92
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Анджелина Джоли

"Анджелина Джоли" показала реальное лицо, и все ахнули - фото

FREDERIC J. BROWN / AFP
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (112)
637 0 0

Завершилась интрига, которая длилась в Instagram больше года: выяснилось, кто скрывается за образом иранского "двойника" знаменитой голливудской актрисы. Посмотрите на фото "Анджелины Джоли" и будете поражены.

КИШИНЕВ, 06 окт — Sputnik. В Иране у женщин не так много возможностей для самовыражения, но молодой иранке Сахар Табар это удалось. Она прославилась в Instagram жутким макияжем, из-за которого одни пользователи сравнивали ее с жертвами моды на худобу, а другие — с ожившими мертвецами-зомби из фильмов ужасов.

اسممو میبینی رو بیلبوردا…🤙💀👽

Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 10 Фев 2018 в 7:10 PST

Пользователи социальной сети быстро заметили сходство макияжа иранки с внешностью Анджелины Джоли — карикатурное сходство с голливудской кинозвездой бросается в глаза. 

میشناسن منو کل دنیا #famous #imfamous #❤️

Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 28 Фев 2018 в 12:46 PST

Однако на фотографиях косметика наложена на лицо девушки так мастерски, что многие считали, что настоящее лицо Сахар Табар выглядит именно так, и иранка — всего лишь еще одна "дива Instagram", страдающей анорексией из-за стремления к модельным стандартам красоты.

Под давлением своих подписчиков Сахар Табар все же сдалась — и опубликовала фотографию, где она снята без макияжа, в своем натуральном виде. Посмотрите, как на самом деле выглядит девушка, известная как "иранская Анджелина Джоли", без косметики и фотошопа.

میشناسن منو کل دنیا Yes im angelina jolie 👻

Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 7 Июл 2018 в 10:30 PDT

Как выяснилось, юная иранка вполне симпатична и вовсе не страдает излишней худобой.

Сама Сахар Табар написала в комментариях, что немного жалеет о том, что интрига закончена. Она призналась, что прежде чем опубликовать в Instagram снимки в образе "Анджелины Джоли", часто обрабатывала их в фоторедакторах.

Im so sexy and i know it 😆👅👿🤟🏻🤘🏻🇮🇷 #angelinajolie

Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 5 Июл 2018 в 8:33 PDT

В конце прошлого года иранка стала героиней множества публикаций в глобальных вещательных медиа-сетях по всему миру, — она шутила, что сделала больше 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли, и пресса приняла ее шутку за чистую монету. Позже девушка призналась, что это был розыгрыш, и она вовсе не ожидала такой шумихи.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (112)

По теме

Редкое фото: как выглядел стадион "Динамо" в Кишиневе 100 лет назад
Таинственные развалины в Антарктиде обнаружены на фото NASA с орбиты Земли
Уникальное фото: как выглядела пешеходная улица Кишинева сто лет назад
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Теги:
шок, фото, Анджелина Джоли
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Вина, произведенные в совхозе Чумаст, удостоены премий на международных выставках.
Время подлинной славы молдавского вина
В сети нашли пузатого двойника Трампа
В сети нашли пузатого двойника Трампа
День вина
День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться