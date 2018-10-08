Экс-главу Интерпола подозревают в коррупции

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Бывший руководитель Интерпола, замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй, подозревается в коррупции, говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР, которое приводит РИА Новости.

В воскресенье в полночь власти Китая впервые официально подтвердили, что пропавший неделю назад глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.