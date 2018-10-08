12:39 08 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Мэн Хунвэй

Экс-главу Интерпола подозревают в коррупции

© AP Photo / Wong Maye-E
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0

Власти Китая впервые официально подтвердили, что пропавший неделю назад глава Интерпола подозревается в нарушении закона.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Бывший руководитель Интерпола, замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй, подозревается в коррупции, говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР, которое приводит РИА Новости

Наручники
CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Гражданин Молдовы, за которым гонялся Интерпол, едва не пересек границу

В воскресенье в полночь власти Китая впервые официально подтвердили, что пропавший неделю назад глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

По теме

Франция "заказала" Интерполу возможного работорговца из Молдовы
Теги:
подозрение, коррупция, Интерпол, Мэн Хунвэй
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
Страшные кадры места взрыва в Кишиневе на Московском проспекте
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться