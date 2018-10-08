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Церемония вручения премии ТЭФИ-2018

Молдавские проекты были отмечены на "ТЭФИ - содружество"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Среди лауреатов премии "ТЭФИ - содружество" оказались представители Республики Молдова: смотрите на видео, как проходило чествование отечественных телевизионщиков.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В Ташкенте определили победителей "ТЭФИ-Содружество" 2018, сообщает Sputnik Узбекистан.

Темой фестиваля этого года был "Образ родины: время, место, судьба" — на суд жюри представили 13 работ из 12 стран СНГ.

На телефестивале удостоились наград и молдавские журналисты — ТВ "Молдова-1" за фильм "На Буджакской волне" и OOO Exclusiv Media, NTV-Moldova за проект "История Молдовы".

Кишинев в следующем году примет "ТЭФИ-Содружество">>>

Цель фестиваля — формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.

"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья. 

Каждый из участников, вышедших на церемонии награждения на сцену, поблагодарил состав экспертного совета за то, что они все эти дни были рядом, учили, обменивались мнениями, иногда журили. И главным были здесь не призы, а именно единство стран, творческий разговор друзей.

Отметим, что в составе экспертного совета в этом году были Дмитрий Астрахан, Михаил Кожухов, Сергей Майоров, Андрей Малахов, Леонид Млечин, Александр Олейников, Николай Табашников, Арина Шарапова.

В интервью многие участники отмечали, что обязательно вернутся на "ТЭФИ-Содружество", потому что, попав однажды на этот телевизионный праздник, хочется с ним идти дальше по жизни, расти профессионально.

Следующий фестиваль пройдет в Молдове.

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Теги:
Тэфи-содружество, Молдова, Россия, Культура и искусство
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