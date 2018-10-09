Специалисты ВОЗ назвали главную причину смертности в мире

Алкоголь убивает за год почти три миллиона человек, среди которых очень высок процент молодых людей в возрасте до тридцати

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили главную причину смертности в мире. Оказывается это — употребление алкоголя, сообщают иностранные СМИ.

© Sputnik / Эльнур Салаев Залог здоровья: лимон и вода

Согласно исследованиям экспертов ВОЗ, каждая двадцатая смерть в мире связана с вождением в нетрезвом виде или с заболеваниями, вызванными злоупотреблением алкоголем. Эта цифра превышает количество летальных исходов в результате СПИДа, дорожно-транспортных происшествий и насильственных преступлений, вместе взятых.

Всего, по последней статистике ВОЗ, алкоголь убивает в год более трех миллионов человек.

При этом исследование показало, что 13,5 процента всех смертей случаются среди 20-29-летних.

В основном смерти, связанные с алкоголем, приходятся на мужчин — почти три четверти. По оценкам ВОЗ, во всем мире 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают от болезней, связанных с употреблением алкоголя.

В среднем 2,3 миллиарда человек в настоящее время считаются пьющими.

Согласно данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в России, Молдове и Белоруссии эта тенденция идет на спад.

Однако ВОЗ предупредила, что за пределами Европы потребление алкоголя продолжает расти, особенно в Азии, Китае и Индии.

ВОЗ призывает страны взимать налоги на алкоголь и запрещать рекламу таких напитков для сокращения потребления.