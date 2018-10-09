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Пока все спали: взрыв на военном складе и ликвидация Google+

© Sputnik / Алексей Вовк
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (112)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. На военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел недалеко от города Ичня около трех часов ночи, пишет РИА Новости.

​Территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.​ Масштаб взрыва уточняется. Данных о пострадавших пока не поступало.

В радиусе 20 километров от места ЧП остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство. Кроме того, по всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Социальную сеть Google+ закроют для пользователей

Компания Google сообщила, что закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+, следует из заявления компании в ее официальном блоге, пишет РИА Новости.

Как уточнила компания, закрытие займет 10 месяцев.

"Учитывая трудности (поддержания соцсети — ред.) и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили закрыть ее", — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, уточнила компания.

Компания добавила, что сервис был очень непопулярным — 90% посетителей проводили в Google+ не больше пяти секунд.

В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали у Курильских островов, сообщает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник в 10:14 (02:14 мск) у тихоокеанского побережья Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 45,6 градуса северной широты и 150,9 восточной долготы. Это в 166 км юго-западнее необитаемого острова Симушир. Глубина гипоцентра составила 119 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Тема:
Самое интересное за ночь (112)

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Теги:
события за ночь, пока все спали, Молдова, Россия, Украина, Общество
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