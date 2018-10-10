Как победить осеннюю депрессию: мнения экспертов

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Психоаналитики рассказали о том, как правильно подготовиться к осени и что делать, чтобы улучшить настроение, передает РИА Новости.

В первую очередь, следует поменять отношение к самой депрессии: рассматривать ее как вызов, а не как катастрофу, отмечает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов.

"Одна из самых действенных и доступных практик, как ни странно, — поставить себе цель. Многие сетуют, что осенью им нечем себя занять, якобы холодно, пасмурно, на улице скучно. Значит, нужно активно взяться за все то, что вы не успели сделать раньше", — говорит Тхостов.

По словам доцента кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, кандидата психологических наук Елены Рассказовой, сейчас практикуется лечение светом.

Полезно думать о приятном: например, начать готовиться к Новому Году, планировать свой отпуск. Все это поможет отвлечься, расслабиться и наполнить существование неким смыслом.