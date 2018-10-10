Пока все спали: стрельба в торговом центре, землетрясение и ЧП с самолетом

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В Якутске во время ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости.

"За медицинской помощью обратились четыре человека", — уточнил представитель экстренных служб республики.

Инцидент произошел в ночь на среду.

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Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, при посадке в Якутске выехал за пределы ВПП. При этом подломились основные опоры шасси.

На борту находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу.

Во Флориде при стрельбе в торговом центре погибли два человека

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в штате Флорида на юго-востоке США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию, отмечает РИА Новости. © Sputnik / Osmatesco Архитектор: часть пострадавшего дома на Рышкановке может быть разобрана

Инцидент произошел около 21:30 во вторник. Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

"Это не выглядит случайным актом насилия", — отметила Кармина Марчено.

Одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.

© AP Photo / Rifki Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832 человек

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4.7

Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в среду на границе Киргизии и КНР, сообщается на сайте института сейсмологии национальной академии наук Киргизии.

"В 7.48 по местному времени (4.48 мск — ред.) произошло землетрясение с силой в эпицентре 4.5 балла, K= 10.6, магнитуда 4.7", — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на границе Киргизии и КНР, в 145 километрах от южной столицы республики города Ош. "В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила в селе Нура — 3.5 балла, в Иркештам, Икизяк, Кек-Суу —3 балла", — отмечается на сайте.