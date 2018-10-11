Пока все спали: задержания Кокорина и Мамаева, вспышка гепатита и санкции против РФ

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые проходят в качестве подозреваемых по делу о драке, задержали после допроса в полиции, пишет РИА Новости.

"Задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "хулиганство", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснил начальник пресс-службы управления ведомства по Москве Юрий Титов, полузащитник "Краснодара" проведет в СИЗО 48 часов.

Позднее представитель МВД сообщил и о задержании Кокорина, однако не уточнил, о каком сроке идет речь.

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в двух американских штатах

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке гепатита А в Кентукки и Западной Вирджинии в США, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) по данным на 1 октября 2018 года, в штатах Кентукки и Западная Вирджиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, с начала августа текущего года регистрируется рост заболеваемости вирусным гепатитом А", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября 2018 года в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев инфекции, а в Западной Вирджинии — 1395, пишет РИА Новости.

Генсек Совета Европы пригрозил исключить Россию

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, неуплата взносов в течение двух лет дает основания для санкций.

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"И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", — заявил генсек организации.

В частности, КМСЕ может прекратить участие России в работе ПАСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", — цитирует РИА Новости.