Пока все спали: ничья в Лиге наций, учения НАТО и страшное ДТП с 12 погибшими

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

© REUTERS / Maxim Shemetov Лига наций УЕФА: Россия и Швеция сыграли вничью

Встреча второй группы лиги В, прошедшая в четверг в Калининграде, завершилась со счетом 0:0.

Российская команда набрала 4 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице группы, в активе шведов один балл. В следующем матче турнира сборная России 14 октября примет в Сочи на поле стадиона "Фишт" команду Турции.

НАТО проведет около 20 "экспериментов" на учениях вблизи российских границ

НАТО планирует провести около 20 "экспериментов" в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые пройдут с 25 октября по 7 ноября, сообщили в альянсе.

Фото из личного архива А. Манойло Политолог: НАТО ставит кибернетические силы под колпак бюрократии

Маневры, в которых задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но и партнеры, пройдут в Норвегии.

"Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей. Координируя и интегрируя эксперименты организаций и стран НАТО в TRJE18, НАТО стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты, не подвергая риску задачи учений", — говорится в сообщении на сайте командования, которое цитирует РИА Новости.

В Чувашии при столкновении автобуса с фурой погибли двенадцать человек

Двенадцать человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Чувашии, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, пострадали десять человек. Двое до сих пор заблокированы в микроавтобусе.

В настоящее время всем раненым оказывают медицинскую помощь.

ДТП произошло на трассе М7 "Волга", рассказала пресс-секретарь главы республики Светлана Каликова. Она сообщила, что власти Чувашии взяли на контроль эту ситуацию.

"Семь бригад скорой помощи и два реанимобиля сразу же выехали на место происшествия", — заявила Каликова. Она добавила, что врачи не дают комментариев по поводу состояния пострадавших, пишет РИА Новости.