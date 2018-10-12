Кому сложнее всего найти работу в ЕС - результаты исследования

Быстро и легко найти работу в странах Евросоюза могут далеко не все категории граждан.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Люди, родившиеся за пределами Евросоюза, с большей долей вероятности могут оказаться без работы, чем те, кто родился в одной из стран ЕС, свидетельствует новое исследование европейской статистической службы "Евростат".

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Согласно исследованию "Евростат" в Греции самый высокий уровень безработицы, среди тех, кто приехал в страну из-за пределов ЕС. В 2016 году доля безработных среди этой категории лиц составляла почти 33%. Для тех, кто прибыл в Грецию из другой страны ЕС, этот показатель около 30%. При этом среди самих греков уровень безработицы 24,6%.

В Испании уровень безработицы для граждан, родившихся вне ЕС — 24,6%, 20,1% среди тех, кто родился в другой стране блока, и лишь 17,2% среди коренных испанцев.

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В подавляющем большинстве стран ЕС аналогичная картина среди безработных этих трех социальных категорий.

Самый большой разрыв в показателях занятости в странах ЕС среди "местных" и "приезжих", как оказалось, в Бельгии, Финляндии и Швеции. Там уровень безработицы для граждан рожденных вне блока, более чем вдвое превышает этот показатель среди местных граждан и других выходцев из ЕС.

Исключение из правил

Исключением из этой тенденции можно назвать только Хорватию и Чехию. В Хорватии коренные жители составляют большую часть безработных страны. А те, кто приехал даже из-за пределов ЕС лучше обеспечены работой. В Чешской Республике больше всего безработных среди граждан из других стран ЕС, немного лучше положение местных жителей и приезжих из стран вне ЕС.

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В пяти государствах ЕС — в Италии, Великобритании, Ирландии, Португалии и на Кипре — безработица в городах ниже среди лиц, родившихся в другой стране Евросоюза, чем среди местного населения. Подобная статистика говорит об "импорте" квалифицированных кадров, то есть в страну на постоянное место жительства приезжают в основном те, кто уже подыскал себе работу.

Общие цифры

Между тем, общий уровень безработицы в странах ЕС составляет 9,1% среди самих европейцев и 15,4% среди людей, рожденных вне блока.

В начале 2018 года Международная организация труда (МОТ) объявила, что по данным за 2017 года уровень безработицы в мире вырос до 5,6 процентов. Таким образом в мире стало больше безработных почти на 200 миллионов человек.