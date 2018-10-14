Покров день 2018: традиции, приметы и история праздника

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Православная церковь отмечает 14 октября (1 октября по старому стилю) праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы

Чудесное явление Божией Матери произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена язычниками: городу угрожало разрушение, многочисленным храмам — поругание, христианам — жестокие казни и рабство. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися, у которых осталась одна надежда на помощь Божию.

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В четвертом часу ночи святой Андрей, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. Царицу Небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

© Sputnik / Макс Альперт Репродукция иконы "Покров Богоматери" XVII века из собрания музея Новодевичьего монастыря

Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

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Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению. Андрей и Епифаний долгое время смотрели на распростертый над народом покров, пока он не исчез.

Традиции Покрова дня

На Руси Покров Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.

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В народном сознании христианский смысл Покрова тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.

© Sputnik / Юрий Кавер В селе Константиново

В народе считалось, что покров — "встреча Осени с Зимой". Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Крестьяне также связывали слово "покров" с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. "Простоволосыми" разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Что нельзя делать на Покров © Sputnik / Vladimir Astapkovitch Патриарх Кирилл пояснил, каким должен быть современный священник

Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на Покров нельзя занимать деньги.

Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве.

© Sputnik / Илья Тимин Крестный ход во время у церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным. В народе с Покрова начинают играть свадьбы. "Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках", — такой заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.

Приметы на Покров день

Люди считали, что если к середине октября листья с березы еще не осыпались — снег выпадет нескоро. А если белки запасли на зиму много орешков, зима будет холодная и снежная. Если в октябре грянет гром — это к зиме без снега, а если в кругу — лето будет без дождей.

© Sputnik / Александр Кряжев Осень в Сибири

Если птицы дружно улетают в теплые края — быть строгой зиме. Об этом же говорят большие муравьиные кучи к осени.

Если на Покров лист ложится на землю вверх изнанкой — это к урожаю, а вот когда первый снег пройдет до Покрова, то зимы ждать долго.

Материал составлен по открытым источникам Sputnik Южная Осетия.