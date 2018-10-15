09:22 15 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.00
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Republican U.S. presidential candidate Donald Trump looks to the cameras at the back of the arena during a rally at Clemson University

Пока все спали: землетрясение, ЧП с самолетом и заявление Трампа

© REUTERS / Jonathan Ernst
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (115)
780 0 0

События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", пишет РИА Новости. 

Очередной конфуз: Трамп прошелся с туалетной бумагой на обуви (видео)
© Youtube / Oddshot Compilations
Очередной конфуз Трампа рассмешил пользователей сети - видео

На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". 

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция
© Sputnik / Алексей Филиппов
Сборная России обыграла Турцию в Лиге наций

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

На парламентских выборах в Люксембурге победила консервативная партия ХСНП

Консервативная Христианско-социальная народная партия (ХСНП) победила на парламентских выборах в Люксембурге с 28,31%, сообщается на официальном сайте правительства Люксембурга, отмечает РИА Новости.

Второе место заняла социал-демократическая Люксембургская социалистическая рабочая партия с 17,6%, на третье место вышла либеральная центристская Демократическая партия с 16,9% по результатам обработки 100% бюллетеней. 

Сельский дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какой сегодня праздник: 15 октября

Выборы в Палату депутатов Люксембурга прошли 14 октября, в них приняли участие более 259 тысяч человек.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник днем по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки на глубине около 120 километров в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 13,0. 

Слитки золота
© Sputnik / Vitaliy Bezrukikh
Эксперт: на наших глазах золото теряет роль денег и финансового актива

По информации краевого главка МЧС, жители городов Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение силой до трех баллов.

В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу

Самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг, пишет РИА Новости.

Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.

В результате столкновения погибли три человека, не менее восьми пострадали. В полиции уточнили, что среди погибших находился ребенок.

Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы.

Пилот самолета не пострадал.

Тема:
Самое интересное за ночь (115)

По теме

На волосок от гибели: лайнер в Бристоле едва не разбился при посадке
Сборная Молдовы: наступил решающий момент в Лиге наций
Теги:
события за ночь, пока все спали, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Велосипедная тропа по утесам Мохер, Графство Клэр, Ирландия
Только не смотрите вниз: 10 самых опасных туристических троп в мире
На Храм города кишиневцы совершили променад по центру и отведали шашлык
Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием
582-летие Кишинева: как будем гулять
582-летие Кишинева: как будем гулять

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться