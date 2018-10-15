Пока все спали: землетрясение, ЧП с самолетом и заявление Трампа

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", пишет РИА Новости.

На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

На парламентских выборах в Люксембурге победила консервативная партия ХСНП

Консервативная Христианско-социальная народная партия (ХСНП) победила на парламентских выборах в Люксембурге с 28,31%, сообщается на официальном сайте правительства Люксембурга, отмечает РИА Новости.

Второе место заняла социал-демократическая Люксембургская социалистическая рабочая партия с 17,6%, на третье место вышла либеральная центристская Демократическая партия с 16,9% по результатам обработки 100% бюллетеней.

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Выборы в Палату депутатов Люксембурга прошли 14 октября, в них приняли участие более 259 тысяч человек.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник днем по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки на глубине около 120 километров в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 13,0.

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По информации краевого главка МЧС, жители городов Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение силой до трех баллов.

В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу

Самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг, пишет РИА Новости.

Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.

В результате столкновения погибли три человека, не менее восьми пострадали. В полиции уточнили, что среди погибших находился ребенок.

SON DAKİKA | Almanya'da uçak kazası: Can kayıpları var

Almanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde, Fulda kasabası yakınlarında kalabalık bir gurubun üstüne düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre, en az 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/LKhrioUmyH — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) 14 октября 2018 г.

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Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы.

Пилот самолета не пострадал.