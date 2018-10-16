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Пиво

Ученые ответили, как связано глобальное потепление с ценой на пиво

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Исследование ученых демонстрирует, что общее производство пива в мире значительно сократится в те годы, когда на Земле будут царить волны жары и засуха.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Если на Земле продолжит расти температура, а эпизоды экстремальной жары участятся, это резко снизит урожайность ячменя в умеренных широтах, что, в свою очередь, скажется на доступности и цене пива по всей планете. На это, как пишет РИА Новости, обратили внимание ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

"Конечно, у глобального потепления есть масса более серьезных последствий, и повышение цены на пиво будет пустяком по сравнению с ними. С другой стороны, пиво пьют везде, нам становится все жарче, и исчезновение возможности освежить себя в жаркий день бьет по самолюбию особенно больно", — заявил Стивен Дэйвис (Steven Davis) из университета Калифорнии в Ирвине (США). 

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Жертвы климата

Климатологи и биологи достаточно давно считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияет на растения. В частности, эффективность фотосинтеза повысится, что позволит им запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения в их жизни сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост доли СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений.

Уже сегодня можно сказать, что снижение уровня осадков и числа опылителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии, а повышение активности вредителей будет уносить до четверти урожая в Европе. 

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Дэвис и его коллеги заинтересовались тем, как глобальное потепление и связанные с ним феномены, в том числе наводнения, волны жары и засухи, будет влиять на рост ячменя, большая часть которого сегодня выращивается на севере Великих равнин США, в Европе, России, Австралии и в Канаде. 

Собрав данные по чувствительности ячменя к различным сдвигам в уровне осадков, высоким и низким температурам, а также к этим климатическим катаклизмам, ученые просчитали, как изменится его урожайность в главных житницах планеты при отсутствии борьбы с глобальным потеплением и при исполнении Парижских соглашений.

Конец вечности

Как показали эти расчеты, общая урожайность ячменя упадет на 17% в том случае, если температура будет расти очень быстро, причем сильнее всего будут затронуты два района – центральные регионы Европы и юг Канады. 

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С другой стороны, что интересно, север США и южные регионы Сибири, а также Урал и Поволжье наоборот, станут более привлекательными для выращивания ячменя – здесь урожайность этого злака может вырасти на 50-60%. Если же Парижские соглашения будут исполнены в полном объеме, производство ячменя в среднем упадет достаточно слабо, на 4-5%, но некоторые регионы все равно переживут серьезное падение в урожайности.

Большая часть ячменя, как отмечают ученые, используется сегодня для откорма скота. Его недостаток, по мнению климатологов, будет восполнен тем, что часть "пивных" посадок ячменя будет перепрофилирована на более важное и выгодное производство мяса. 

В результате этого поставки ячменя на пивные заводы Ирландии, Бельгии, Чехии и Германии, импортирующие этот злак, уменьшатся на 27-38%. Это вызовет своеобразный дефицит пива и заметно повысит цены на его напиток в этих государствах. К примеру, в целом по миру цены на пиво увеличатся примерно в два раза, а в Ирландии они могут вырасти примерно в 6,5 раза.

"Наши расчеты показывают, что общее производство пива в мире сократится на 16% в те годы, когда на Земле будут царить волны жары и засуха. Это сравнимо с текущим уровнем потребления пива в США. Рост цен и дефицит могут лишить пива сотни миллионов людей по всему миру", — заключают ученые.

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Теги:
глобальное потепление, пиво, ученые, связь, цена, Стивен Дэйвис
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