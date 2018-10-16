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Кошачья лапа

Любимый питомец: кошка дважды спасла женщину от гибели из-за рака

© Fotolia / Yimmyfoto
Общество
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Тема:
Утро с нами! (201)
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Такие истории должны становиться достоянием гласности - домашние питомцы действительно помогают хозяевам, а Мисси вообще дважды спасла жизнь хозяйке.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Кошка Мисси — настоящая спасительница британки Анджелы Тинниг. Домашний питомец дважды заставил хозяйку вовремя обратиться к врачу, сообщает Metro

Кошка-героиня
© Facebook / TOK
Кошка спасла двухмесячного мальчика и прославилась на весь мир

В какой-то момент Тинниг обратила внимание, что Мисси стала дружелюбнее обычного и начала лежать у нее на груди, чего прежде не делала. Сочтя такое поведение странным, женщина пошла в клинику. Медики при обследовании нашли в груди пациентки предраковые клетки.

"Я слышала, что собаки могут чувствовать, когда их хозяину нездоровится, но не думала, что кошки умеют это тоже", – поделилась женщина.

В первый раз специалисты смогли своевременно сделать операцию, но спустя два года кошка вновь стала вести себя странно. Тиннинг и тогда обратилась к врачам. Диагноз после обследования — рак. Тогда медики заявили — обратись Тинниг за помощью позже, итог был бы иным. 

Тиннинг выдвинула свою кошку на Национальную кошачью премию в благодарность за своевременную "подсказку".

Тема:
Утро с нами! (201)
Теги:
врачи, спасение, хозяйка, рак, кошка
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