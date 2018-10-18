Путин: RT побеждает мировые СМИ, если за рубежом вызывает такую реакцию

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Россия выигрывает конкуренцию с мировыми ведущими СМИ, если единственный российский телеканал RT за рубежом вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

© Sputnik / Владимир Трефилов Симоньян ответила Мэй на высказывание об RT

"Напротив сидят руководители нашей телевизионной компании Russia Today. Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит - боятся конкуренции... Мы же здесь никого не закрываем... Это значит, что мы выигрываем. Мы же не являемся монополистами на этом информационном поле. У нас нет мировых средств массовой информации. У нас есть одно, достаточно скромное СМИ. Если даже оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит мы выигрываем эту конкуренцию", - сказал Путин.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.