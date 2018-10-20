Почему модель Линдси Пелас никогда не станет скромницей - видео

Всего за два года количество подписчиков у фитнес-модели Линдси Пелас в Instagram выросло в с 3,4 млн до 7,8 млн человек.
Девушка хоть и гордится своими формами (у нее, например, 8 размер груди), тем не менее, она немного страдает от такой красоты.
"Я всегда привлекаю много внимания, где бы не находилась. С большой грудью вы выглядите вульгарно в любой одежде", — сетует девушка.
Однако трудно поверить, что что яркая внешность портит ей жизнь.Модель заметили популярные фотографы, а журнал Playboy опубликовал ее откровенные фото и видео. Например, этот ролик многие мужчины готовы смотреть вечно.
Но и фото в в Instagram Пелас тоже очень "горячие".
Посмотреть эту публикацию в Instagram