Ради этого люди готовы на полгода отказаться от секса

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Американские исследователи выяснили, на что люди готовы пойти и отказаться ради бесплатного путешествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.
Опрос провела одна из туристических компаний США. В социологическом опросе приняли участие люди в возрасте от 18 до 36 лет. Им задали вопрос: "От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это позволило вам бесплатно кататься по миру?".
Выяснилось, что около 80% респондентов смогли бы незамедлительно отдали пароль от своего аккаунта на развлекательном сайте, где за плату можно смотреть фильмы.
Порядка 77% заявили, что готовы "отказаться от кофе", 7% — от алкоголя, а 60% смогли бы исключить из своего рациона углеводов.
Больше всего экспертов поразило, что 57% опрошенных могли бы ради путешествий отказаться от секса, а 41% за бесплатный вояж были готовы отдать свой мобильный телефон.
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При этом только 1% респондентов ответил, что они не желают отказываться от любой из этих вещей, чтобы отправиться в отпуск бесплатно.
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