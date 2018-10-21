Опасная косметическая процедура: о чем предупреждают врачи

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Индустрия красоты не стоит на месте, каждый день предлагая что-то новое, потакая самым дерзким желаниям общества. В стороне не осталось и такое направление как пирсинг.
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Обычно пирсинг делают сотрудники косметических салонов, часто не имеющие отношения к медицине. Прокол кожи – не такая уж и сложная процедура. Но, как обращают внимание специалисты, это безопасно, если соблюдать гигиенические и асептические правила.
Какие проблемы чаще всего бывают после пирсинга?
Как правило, врачи сталкиваются с воспалением места прокола. Как рассказала РИА Новости доктор медицинских наук Ирина Корсунская, "это обычные бактериальные инфекции, возникающие, когда в салонах работают нестерильными инструментами или вставляемое украшение не обработано дезрастворами".
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"Все это лечится и особых проблем не доставляет. Хуже, когда неизвестно, из какого металла изготовлено украшение. Прежде чем делать пирсинг, нужно выяснить, нет ли на это аллергии. Иногда введение металлических предметов осложняется токсической реакцией, возникающей не сразу, это может вызвать изменения на коже", — отметила специалист.
Изделия из драгоценных металлов тоже следует дезинфицировать.
"Есть металлы, которые нельзя обрабатывать дезрастворами, потому что они окисляются. Люди уверены, что у них серебро, а это обычный металл, начинается реакция, и токсичное вещество попадает в организм. Лучше использовать медицинские сплавы", — отметила специалист.
Самые опасные для проколов места
Стоматологи предупреждают, что пирсинг губ, языка и его уздечки чреват потерей одного или нескольких зубов. Почему это может произойти? Постоянное ношение металлического украшения раздражает десну, шейку зуба, травмирует эмаль.
Врачи категорически не рекомендуют прокалывать язык еще и потому, что это приводит к ангинам и проблемам с дыханием. Кроме того, при проколе возможны сильные кровотечения.
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С осторожностью следует относиться к проколам в носогубной зоне ("треугольнике смерти"). Там проходят лицевые вены, которые разнесут инфекцию в более глубокие ткани, что может вызвать тромбозы и даже менингит. Справедливости ради нужно сказать, что ни одного случая этих болезней, спровоцированных пирсингом, не отмечено, но вероятность есть.
Врачи предупреждают, что рисковать не стоит тем, кто страдает кожными заболеваниями, аллергическими дерматитами. Любая травма в проблемных местах приводит к образованию бляшек. А при атопическом дерматите, как утверждают врачи, инфекция быстро распространяется на другие участки кожного покрова.
Вирусы не дремлют
Некоторые специалисты отмечают риски передачи, хоть и не напрямую, серьезных заболеваний, таких, как вирусы гепатитов B и C. Есть риск подхватить даже ВИЧ через пирсинг.
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"Не думаю, что гепатит B и C можно ввести таким образом. Для заражения нужно, чтобы кровь больного попала в кровь здорового человека. Это довольно сложно", — отметила Корсунская.
Исключение — пирсинг наружных половых органов. Из-за постоянного раздражения на коже может возникнуть воспаленный участок. Поскольку область гениталий хорошо снабжается кровью, инфекция быстро распространяется вглубь.
"Если был контакт с больным гепатитом или ВИЧ-инфицированным, вполне реально заразиться", — подчеркнула эксперт.
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