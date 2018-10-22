Пока все спали: новые подробности трагедии в Керчи и смертельное ДТП на Ботанике

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег свои личные вещи и закопал сейф, передает РИА Новости. © Sputnik / Мария Крицкая Шокирующие кадры: в сети появилось видео бойни в Керченском колледже

Перед совершением преступления Росляков сжег свои вещи на полигоне, на котором тренировал навыки в стрельбе. В числе сожженных предметов оказались его фотографии, тетради, носители информации, а также религиозная литература.

На видеозаписи видно, как злоумышленник несет сейф на пустырь, который позже закопал.

На данный момент остается неизвестным, что именно хранилось в этом сейфе, однако есть вероятность того, что его содержимое может дать представление о мотивах убийцы и причинах трагедии.

В минувшую среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.

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В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

На Ботанике молодой водитель насмерть сбил женщину

45-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в столичном секторе Ботаника. По данным полиции, ДТП произошло вечером 21 октября.

Погибшая пыталась перейти улицу в неположенном месте, и ее сбили в этот момент. За рулем автомобиля находился 20-летний водитель. Ведется расследование.

Источник назвал причину смерти Хашукджи

Журналиста Джамаля Хашукджи, погибшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, случайно задушили в приступе паники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

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Изначально убивать журналиста не планировали. Власти королевства отправили в Турцию 15 человек, которые должны были уговорить Хашукджи вернуться на родину. Во время встречи они стали ему угрожать, обещали накачать наркотиками и похитить. Журналист начал оказывать сопротивление, вырывался и звал на помощь, из-за чего агенты запаниковали. Хашукджи попытались зажать рот, но переусердствовали, заявил источник.

Чтобы скрыть ошибку, убийцы завернули тело в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии и передали "местному соратнику", жителю Стамбула.

Один из участников преступления вышел из консульства в одежде погибшего, чтобы камеры видеонаблюдения зафиксировали, как журналист якобы покидает здание.